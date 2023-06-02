Памятный штемпель представит на Днях пушкинской поэзии «Почта России»

12:37, 02 июня 2023, ПАИ

Памятный переводной штемпель с изображением усадьбы А. С. Пушкина «Михайловское» подготовила «Почта России» по соглашению с Пушкинским музеем-заповедником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Презентация штемпеля пройдёт 3 июня на площадке «Почты России» на территории основной поляны Михайловского. Гости фестиваля смогут подписать открытку своим близким и отправить её с оттиском штемпеля прямо с праздника.

Почтовый музей в Пскове вместе с музейной почтой Пушкинского заповедника подготовили для гостей фестиваля интерактивные конкурсы эпистолярного жанра. Лучшие авторы тематических писем получат подарки.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня. Подробности и программу праздника можно посмотреть на сайте.