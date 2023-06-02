Псковичи поделились впечатлениями от поездки на форум «Машук» в Пятигорске

13:35, 02 июня 2023, ПАИ

Об итогах поездки на всероссийский экспертный форум «Машук», который проходил в Пятигорске, рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в ходе брифинга в медиацентре ПАИ.

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«Машук» – это молодая площадка, на которой встретились люди, заинтересованные в том, чтобы сделать жизнь в своей стране лучше. Форум понравился, люди интересные, место красивое. Остаётся пожалеть, что недолго там были», – поделилась Наталья Горбачева.

Руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков отметил, что форум прошёл удивительно хорошо. Он подчеркнул, что на форуме были настоящие профессиональные эксперты. «Такие мероприятия должны проходить каждый год. Коллеги обменивались мнением на площадке. Я даже предложил, что, возможно, мы проведём в будущем это мероприятие в Пскове», – сказал он.

Основными темами форума «Машук» стали вопросы формирования информационной повестки в условиях ведения СВО. «Основные темы – это сложные темы, потому что всё было связано практически с режимом СВО, как должны работать эксперты, как должна формироваться информационная повестка. Сейчас это очень важно, потому что нельзя допускать ошибок. Можем сказать, что сейчас мы с нашими врагами стоим примерно наравне, но мы сейчас начинаем усиление по информационной повестке. И как раз наши эксперты, которые работают в этом достаточно сложном режиме, должны отдавать себя полностью, чтобы мы в этом режиме победили», – отметил Илья Стрелков.

Помимо этого, на площадке форума обсудили тему патриотизма. «Это сплочение населения вокруг президента, российского флага и в данном случае скажу, что вокруг нашего губернатора Михаила Ведерникова», – резюмировал Илья Стрелков.