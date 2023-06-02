Большинство стран НАТО работают в информационной повестке против России – Илья Стрелков

17:54, 02 июня 2023, ПАИ

На всероссийском экспертном форуме «Машук» эксперты обсудили единый день голосования в 2023 году и президентские выборы в 2024 году. Об этом рассказал руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Помимо дискуссий, на форуме обсудили единый день голосования 2023 года, который пройдёт 10 сентября, и самые главные выборы в стране, которые пройдут в 2024 году. И тут было очень много обсуждений по поводу угроз, которые могут быть в режиме проведения этих выборов. И мы тут говорим про угрозы как раз с Запада. Сейчас большинство натовских стран работают в информационной повестке против России», – сказал Илья Стрелков.

По его словам, самое главное, что сейчас необходимо делать, – предостеречь избирателей и избирательную систему от этих угроз.

«Прекрасная сессия была от АНО «Диалог». Это материнская организация нашего регионального ЦУРа, который отрабатывает как раз большое количество фейков, вбрасываемых с той стороны. <…> В принципе, коллеги с этим справляются и максимальное количество отрабатывают», – заключил Илья Стрелков.