Эксперты подтвердили слабую представленность оппозиции в Псковской области

16:08, 02 июня 2023, ПАИ

Эксперты форума «Машук» подтвердили, что в Псковской области оппозиция есть, но она представлена слабо. Об этом рассказал руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков на брифинге в медиацентре ПАИ.

«И мы говорим им [оппозиции. – Прим. ред.], что надо начинать работу не за неделю до выборов, а вести её, как «Единая Россия», постоянно. Коллеги всё это подтвердили, сказали, что оппозиция сейчас слаба. <...> Мало встреч проводят, мало приёмов. И поэтому такой у них результат. Главное, чтобы они потом не удивлялись результату. Но будет борьба за второе-третье место», – подчеркнул Илья Стрелков.

Он отметил, что эксперты на форуме обсудили единый день голосования в 2023 году и выборы президента в 2024 году. «Но многие эксперты начали забегать вперёд и говорить про 2026 год», – сказал гость медиацентра.