Илья Стрелков: Самое главное – патриотизм в сердцах наших жителей

17:34, 02 июня 2023, ПАИ

Эксперты форума «Машук» обсудили тему патриотизма. Об этом рассказал руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Очень много внимания уделялось патриотизму. Мы можем привести некоторые цифры по социологическим замерам – у нас примерно 82 % жителей России считают себя патриотами. Это прекрасный результат, потому что сейчас это очень важно», – сказал Илья Стрелков.

По его словам, то, что россияне сплотились вокруг российского флага, «сыграло на пользу». «Самое главное, что это [патриотизм. – ПАИ] в сердцах наших жителей, наших избирателей. Потому что самый главный вопрос, который задавали респондентам по поводу патриотизма: «Почему вы считаете себя патриотом?». Самый популярный ответ: «Потому что я житель Российской федерации. Я считаю, это очень хорошо», – заключил гость медиацентра.