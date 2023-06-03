Идут финальные штрихи подготовки к главному литературному событию – Ольга Тимофеева

23:20, 02 июня 2023, ПАИ

Идут финальные штрихи подготовки к главному литературному событию в культурной жизни Псковской области – к Дням пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева отметила, что вот уже в 57-й раз на поляне в Михайловском соберутся поклонники творчества Александра Сергеевича Пушкина, любители поэзии и ценители русской культуры.

«Мы приготовили для вас замечательную программу, вдохновлённую идеей оживших экспонатов музея», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Она добавила, что по традиции творческие объединения Москвы и Санкт-Петербурга представят свои лучшие постановки, «а любимые псковские коллективы вновь удивят вас своим исполнительством; молодые поэты со всей России поделятся своими произведениями и презентуют своё прочтение знаменитых стихотворений».

Ольга Тимофеева уточнила, что будут работать несколько сценических площадок, всевозможные творческие локации, ремесленная ярмарка и, конечно, фуд-корт.

«Уверена, каждый найдёт занятие по душе и увезёт домой впечатления на год вперёд!» – написала Ольга Тимофеева.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня.