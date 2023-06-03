Открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии состоялось в Пушкинских Горах

00:07, 03 июня 2023, ПАИ

Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах 2 июня. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Мероприятия начались ещё в первой половине дня в мемориальной усадьбе «Михайловское». В выставочном зале «Льнохранилище» состоялся концерт струнного квартета Калининградского симфонического оркестра.

В концертной программе можно было услышать и классические, и современные пьесы, например «Серенаду» Василия Калинникова, переложения фортепианной миниатюры «Декабрь» (из цикла «Времена года») и симфонического номера из мелодрамы «Снегурочка» Петра Чайковского.

Особым подарком для гостей мероприятия стало исполнение редких произведений, среди них — шестой части произведения Mishima американского композитора Филипа Гласса и первой части квартета калининградского композитора Аркадия Фельдмана.

Примерно в это же время состоялось открытие выставки «Свободная стихия. Пушкин и море».

Затем мероприятия переместились в Пушкинские Горы.

У здания научно-культурного центра (НКЦ) на площади Музейщиков состоялось торжественное открытие памятника музейщикам скульптора Юрия Злоти. Памятник представляет собой композицию: мужчина и женщина сажают дерево. «Этот собирательный образ олицетворяет собой всех музейщиков, сподвижников, энтузиастов, активных людей. Два начала, мужское и женское, соединяются воедино и создают творение на века. В мужской фигуре угадывается Семён Гейченко. Фигура женщины — хранительницы музея, берегущей вековые достояния», — отмечается в сообщении.

Чуть позже в НКЦ состоялось открытие передвижной литературно-документальной выставки «Дзяды» Адама Мицкевича: история души», подготовленной Государственным музеем истории белорусской литературы (Минск). Посетителям представлены материалы из фондов музея — книги, рукописные переводы произведений Адама Мицкевича.

В большом концертном зале НКЦ в 18:00 начался торжественный концерт. С приветственным словом обратился директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева зачитала приветственный адрес первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова поприветствовала всех собравшихся на Пушкинской земле. Народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, обратившись в гостям мероприятия, особо подчеркнул важность Дней пушкинской поэзии и русской культуры и поздравил присутствующих с этим значимым событием.

Концертную программу открыло выступление театра танца «Русские узоры». Все выступления были посвящены А. С. Пушкину и его произведениям. «Его стихи звучали со сцены в исполнении Сергея Попкова, в романсах, в мотивах танцев и даже в костюмах артистов. Концерт произвёл непередаваемое впечатление на зрителей, звучали овации и неумолкаемые крики «Браво!», — подчёркивается в сообщении.

Концертная программа была подготовлена МБУК «Дом офицеров» города Пскова. В концерте принимали участие:

– заслуженный коллектив народного творчества России – театр танца «Русские узоры»;

– образцовый коллектив – детская вокальная студия «Позитив»;

– лауреат первой премии «Молодёжь Псковщины» в номинации «Искусство», лауреат международных и всероссийских конкурсов, победитель телевизионного конкурса «Золотой голос России», солистка симфонического ансамбля «Серенада» города Москвы Кристина Евдокимова;

– заслуженный артист России Сергей Попков.