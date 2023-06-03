В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Наши герои, погибшие при исполнении воинского долга: старшина Андрей Иванов, гвардии ефрейтор Александр Кометиани, ефрейтор Валерий Петров, гвардии рядовой Дмитрий Никандров. Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку», – написал глава региона.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 июня 2023
Концерты, спектакли и аттракционы: программа празднования Дней пушкинской поэзии 3 июня
02 июня 2023
Более 300 деревьев высадили студенты и преподаватели ПсковГУ в рамках акции «Сад памяти»