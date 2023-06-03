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Общество

В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Наши герои, погибшие при исполнении воинского долга: старшина Андрей Иванов, гвардии ефрейтор Александр Кометиани, ефрейтор Валерий Петров, гвардии рядовой Дмитрий Никандров. Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку», – написал глава региона.

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