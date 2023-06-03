Возбуждено уголовное дело по факту совершения теракта после взрывов в Невельском районе

10:17, 03 июня 2023, ПАИ

Главное следственное управление России возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта после взрывов в Невельском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совместном заседании антитеррористической комиссии в Псковской области и оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России № 757 в части усиления мер безопасности. Видеозапись встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«За последний месяц целый ряд российских регионов подвергся атакам беспилотников, нападениям диверсионно-разведывательных формирований, прежде всего это, конечно, приграничный субъекты – Белгородская, Курская, Брянская, Смоленская, Воронежская, Ростовская области. Но прилетает и дальше – это Тверская, Московская области, Москва и Краснодарский край. К сожалению, Псковская область тоже не стала исключением. Ранним утром 27 мая два ударных беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Невельском районе в деревне Литвиново. В результате произошло два взрыва, которые повредили фасады и остекление административных зданий, но пострадавших, слава богу, нет. Сообщение о происшествии в силовые структуры поступило через три минуты после взрывов. Надо сказать, что наши правоохранительные органы незамедлительно отреагировали, сделали это профессионально. На место выдвинулась оперативная группа для расследования инцидента, которая изъяла фрагменты дронов и поражающие элементы. Материал доследственной проверки передан в Главное следственное управление России. Оно уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта», – сказал глава региона.

Напомним, что 27 мая два беспилотника атаковали здание нефтепровода в Псковской области.