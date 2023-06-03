До пяти лет лишения свободы грозит псковичке за телефонный терроризм

11:07, 03 июня 2023, ПАИ

До пяти лет лишения свободы грозит псковичке за телефонный терроризм. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в дежурную часть МО МВД России «Печорский» утром 30 мая поступило сообщение о готовящемся теракте на железной дороге в городе. Выяснилось, что по единому номеру вызова экстренных служб 112 обратилась безработная псковичка 1982 года рождения, которая проживает в Печорах. Она заявила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что на железнодорожной станции произойдёт взрыв, при этом номер телефона мужчины не определился.

В ходе проверки данного факта установлено, что сведения о предстоящем акте терроризма являются ложными. Не подтвердилась и информация о незнакомце, который, по утверждению злоумышленницы, просил её сообщить в экстренные службы о серьёзном инциденте.

Также установлено, что заявительница злоупотребляет спиртными напитками. На момент прибытия к ней сотрудников полиции она находилась в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего вразумительно объяснить свои действия не смогла, отметили в пресс-службе.

Псковичка была задержана в административном порядке по статье 20.21 КоАП Российской Федерации. У подозреваемой изъят мобильный телефон, с которого поступили вызовы.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Ведётся расследование.