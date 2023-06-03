Аномальную жару до +36 градусов прогнозируют в девяти регионах России

18:01, 03 июня 2023, ПАИ

Аномальную жару с температурой воздуха до +36 градусов прогнозируют в ближайшие несколько дней в большинстве регионов Сибири. Температура воздуха будет до 10 градусов выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Речь идёт об Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, республиках Тыва, Хакасия и Алтай.

В частности, в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии температура воздуха днём местами поднимется до +30 градусов. В Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях температура поднимется до + 35 градусов. Самая сильная жара ожидается в Омской области, где воздух прогреется до + 36 градусов.