Псковские медики заняли второе место на межрегиональном конкурсе профмастерства

20:26, 03 июня 2023, ПАИ

Две команды из Псковской станции скорой помощи приняли участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф. Мероприятие прошло в Республике Коми сегодня, 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

В общекомандном зачете псковские медики заняли второе место. Всего соревновались 30 команд.

Помимо общекомандной награды, специалисты выиграли ряд индивидуальных наград. В состав команды скорой помощи вошли: Илья Георгиев, Алексей Логинов, Юлия Мелянюк, Полина Борзенкова.