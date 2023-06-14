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ФОТОРЕПОРТАЖ Дни пушкинской поэзии и русской культуры


Фото: Андрей Степанов

Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Основные мероприятия проходили в селе Михайловское 3 июня. 

 

Программу главного дня по традиции открыла лития и церемония возложения цветов на могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре. 

 

Коме того, для гостей праздничной поляны в Михайловском выступали известные музыканты, включая группу Петра Налича и «Сироткин», артисты уличных театров, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с оперой «Алеко» по поэме «Цыганы».

 

Также на празднике были организованы торговые ряды, интерактивные площадки, поэтические рэп-батлы.

 

Как это было – в фоторепортаже ПАИ.