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Культура

ВИДЕО Оперу «Алеко» представили гостям Дней пушкинской поэзии в Михайловском

Оперу «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» представил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры сегодня, 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТКД по региону.

 

«А у нас на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры веселья и любви хоть отбавляй! Зрители остались в восторге!» – отметили в ТКД.  

Напомним, опера «Алеко» открыла 49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который прошёл в Пскове в апреле.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно здесь.

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