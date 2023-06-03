Группа «Сироткин» выступает на Днях пушкинской поэзии
Российская инди-рок-группа «Сироткин» выступает на исторической сцене в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.
Сергей Сироткин отметил, что в первый раз в Псковской области: «Спасибо, что позвали!»
«Сироткин» – российская инди-рок-группа из Москвы, основанная фронтменом Сергеем Сироткиным в 2015 году. Тогда он стал создавать свою авторскую музыку на русском языке на акустической гитаре с добавлением электронных партий.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно здесь.
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