Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья

12:09, 03 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковский области Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Губернатор сегодня находится в Пушкинских Горах, говорится в сообщении.

Напомним, что у здания научно-культурного центра на площади Музейщиков состоялось торжественное открытие памятника музейщикам скульптора Юрия Злоти.

Ранее сообщалось, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно по ссылке.