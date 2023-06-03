Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья
Губернатор Псковский области Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Губернатор сегодня находится в Пушкинских Горах, говорится в сообщении.
Напомним, что у здания научно-культурного центра на площади Музейщиков состоялось торжественное открытие памятника музейщикам скульптора Юрия Злоти.
Ранее сообщалось, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.
Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно по ссылке.
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