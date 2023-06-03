ФОТОФАКТ Торговые ряды в Михайловском
Торговые ряды организовали на праздновании Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Сегодня на площадке гости праздника увидели интерактивный перформанс «Лукоморье», выступление барабанщиков, оперу «Алеко», музыкальный коллектив Петра Налича и другое.
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