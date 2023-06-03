ФОТОФАКТ Торговые ряды в Михайловском

23:49, 03 июня 2023, ПАИ

Торговые ряды организовали на праздновании Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



































Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня на площадке гости праздника увидели интерактивный перформанс «Лукоморье», выступление барабанщиков, оперу «Алеко», музыкальный коллектив Петра Налича и другое.