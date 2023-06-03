Заупокойная лития прошла на могиле поэта в Пушкинских Горах

12:45, 03 июня 2023, ПАИ

Заупокойная лития прошла на могиле поэта А. С Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Первого Псковского».

Заупокойную литию провёл митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику музейщикам Пушкиногорья.

Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах вчера, 2 июня.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно по ссылке.