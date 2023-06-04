ВИДЕО Божественная литургия прошла в День Святой Троицы в Пскове

13:34, 04 июня 2023, ПАИ

Божественная литургия прошла в День Святой Троицы в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, 4 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память о синайском законодательстве. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одной горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».