Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Божественная литургия прошла в День Святой Троицы в Пскове

Божественная литургия прошла в День Святой Троицы в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, 4 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Фото: ПАИ

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память о синайском законодательстве. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одной горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июня 2023

Полиция продолжает поиск пропавшего псковича
04 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Финал третьего сезона Всероссийского проекта «Школьная классика»
04 июня 2023

Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Днём Святой Троицы
04 июня 2023

Сербские журналисты посетили Талабские острова Псковского озера
04 июня 2023

ВИДЕО Божественная литургия прошла в День Святой Троицы в Пскове
04 июня 2023

Псковский губернатор: Один из самых сложных объектов региона скоро будет завершён
04 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Круглый стол о развитии в России школьных театров
04 июня 2023

До +19 градусов ожидается в Псковской области 5 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...