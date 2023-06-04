О перспективах развития креативной экономики в Псковской области рассказал глава ВЦИОМ

16:59, 04 июня 2023, ПАИ

О перспективах развития креативной экономики в Псковской области рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров с помощью видео-конференц-связи на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если взять шире, то креативные индустрии – это хайповая точка в хорошем смысле. Главный плюс, что креативная индустрия даёт возможность творческим людям не просто выделиться, не просто самореализоваться, но и заработать. Можно заниматься практически везде, а это огромный интерес для региона», – отметил он.

По словам Валеря Фёдорова, у Псковской области есть ряд очевидных преимуществ. «Огромный капитал, он не сосредоточен в одной точке, хотя Псков – один из древнейших городов, богатый памятниками, но кроме Пскова есть Изборск, Пушкинские Горы, Псково-Печерский монастырь. Не только административный центр, но и другие точки присутствуют на культурной карте», – подчеркнул он и добавил, что вторым важным фактором является компактность региона, а третьим – географическое положение.

Валерий Фёдоров также назвал и проблемную зону – демографию. «Регион малонаселённый, отток людей», – пояснил он.

«Стартовые позиции у Псковской области ничуть не хуже, чем у других регионов, и даже лучше. Надо засучить рукава, приниматься за дело, смотреть лучшие практики», – резюмировал эксперт.

Напомним, во исполнение поручения президента России от 16 января 2020 года № Пр-59 о выработке комплексного подхода к созданию привлекательных условий для переезда и закрепления населения в сельской местности и его апробации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение о реализации на территории Псковской области ведомственного регионального проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий».

Псковская область – один из передовых регионов России, который включился в работу над развитием креативной экономики.

В 2022 году команда федеральных экспертов совместно с АНО «Креативная экономика» исследовала территории и разработала концепцию их развития «Псковский креативный путь». Для каждой из семи территорий был сформирован свой особенный сценарий развития.

1 июля 2022 года на итоговой презентации федеральные эксперты и молодые архитекторы представили результаты проведённого исследования: определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населённых пунктов и предложены рекомендации по развитию их креативной идентичности. В рамках исследования было предложено определить и зафиксировать конкретные креативные продукты или услуги, которые станут точкой роста креативных индустрий и притяжения новых талантов для населённого пункта.

7 июля 2022 года губернатор региона Михаил Ведерников презентовал проект комплексного развития опорных населённых пунктов Псковской области на форуме «Российская креативная неделя», который проходил в Москве.

Исследование креативного потенциала являлось первым этапом работы по изучению среды. Выработанные решения были переданы команде архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров для дальнейшей работы над проектом пространственного развития исследуемых территорий.

Изучение региональных практик на примере семи пилотных территорий показало, что необходимо создавать условия для развития и коммерциализации творческого потенциала населения через обучение креативным навыкам представителей государственной и муниципальной власти региона, представителей общественных организаций и бизнеса, а также создание условий для расширения присутствия локальных продуктов на федеральном уровне.

Отметим, что эффектами развития креативных индустрий на макроуровне являются повышение ВРП, повышение экспортного потенциала, создание инновационной среды и привлечение талантов в регион, развитие внутреннего и внешнего туризма, формирование новых ценностей и социальных моделей, обеспечение социально-экономической устойчивости городов региона.

Добавим, что поддержка креативных направлений бизнеса осуществляется через обучающие мероприятия и форумы «Другое дело», «Неделя креативной экономики», «Другой наставник» и «Образ дела».