Нейроэндокринолог назвал диагнозы, которых на самом деле не существует

16:58, 04 июня 2023, ПАИ

Современные врачи зачастую ставят модные диагнозы, которых не существует, например: синдром усталости надпочечников, дисциркуляторная энцефалопатия, гиперчувствительность к кандиде, синдром Уилсона. Чем это чревато для пациентов, агентству «Прайм» рассказал врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

Так, диагноз «синдром усталости надпочечников» появился впервые на сайте хиропрактика и натуропата Джеймса Уилсона в 1998 году. Он определял его как сниженную функцию надпочечников, связанную со стрессом. Впоследствии этот диагноз широко распространился по всему интернету.

«Одним из симптомов этого лжедиагноза является усталость, слабость, однако такими могут быть проявления множества самых разных заболеваний и состояний», — предупреждает врач.

При этом у синдрома усталости надпочечников нет чётких критериев диагностики. Для правильной диагностики любого заболевания нужны анализы и объективные данные. Анализ, который якобы диагностирует синдром усталости надпочечников, на самом деле определяет наличие надпочечниковой недостаточности, объясняет специалист. При этом заболевании надпочечники не могут вырабатывать достаточно кортизола, а у людей с «диагностированной» усталостью надпочечников этот тест отклонений не показывает.

По мнению Юрия Потешкина, такой диагноз может не просто вводить в заблуждение, но и приносить вред. По словам доктора, важно найти действительную причину слабости, которую ощущает человек, потому что её могут вызывать серьёзные заболевания – анемия, гипотериоз, онкологические заболевания. Если же ему ставят лжедиагноз, то и лечить будут неверно.

Другим лжедиагнозом нейроэндокринолог называет дисциркуляторную энцефалопатию, которая тоже не имеет чётких критериев диагностики.

«Это собирательный термин, обозначающий проблемы с кровообращением головного мозга. Подразумеваться могут атеросклероз сосудов головного мозга, прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия, хроническая ишемия головного мозга и другие заболевания. Однако у каждого из них свои причины, патогенез и способ лечения, поэтому диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» не имеет чётких оснований, не помогает в диагностике и лечении», – сказал доктор.

Большинство несуществующих диагнозов объединяет отсутствие объективных критериев диагностики и неспецифичность их симптомов.

«Так, среди симптомов гиперчувствительности к кандиде называются слабость и утомляемость, а при синдроме Уилсона (не путать с болезнью Уилсона!) держится низкая температура и будто бы нарушена конверсия Т4 в Т3 при нормальных результатах тестов щитовидной железы», – рассказал врач.