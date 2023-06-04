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Общество

Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учёт без явки в военкомат

Граждане смогут становиться на воинский учёт или сниматься с него без явки в военкомат, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

«Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта граждан, обязанных состоять на воинском учёте, могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся на государственном информационном ресурсе, в иных государственных информационных системах и на информационных ресурсах», – отмечается в проекте документа о внесении изменений в положение о воинском учёте, пишет РИА Новости.

При этом гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги» будут отправлять соответствующие уведомления.

Но медицинские освидетельствования и обследования, проведение профессионального психологического отбора, а также внесение изменений в документы о персональном воинском учёте будут проводиться только при последующей явке в военкомат.

Оповещать граждан планируется бумажными и электронными повестками, при этом последние «дублируются в личные кабинеты граждан в реестре направленных (вручённых) повесток».

Военкоматы будут рассылать электронные повестки в автоматизированном режиме в порядке, определяемом правительством.

Уведомление о сформированной повестке военного комиссариата направляется гражданину в личный кабинет на «Госуслугах» или при наличии технической возможности с использованием регионального портала.

Вручать повестки должны будут работники военкоматов, должностные лица местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учёта, руководители и должностные лица организаций, ответственные за военно-учётную работу, в которых граждане работают или учатся. Вручение должно происходить лично и не позднее чем за три дня до назначенного срока явки в военкомат.

Также повестку смогут отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтверждённого регистрацией.

В проекте также указывается, что если повестка не считается вручённой лично или по почте, то она будет числиться полученной после семи дней с момента её размещения в реестре повесток.

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