Пропавшего 67-летнего великолучанина разыскивают в Псковской области

23:16, 04 июня 2023, ПАИ

Пропавшего 67-летнего великолучанина разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

4 июня мужчина вышел из медицинского учреждения и пропал.

Особые приметы: рост 175 см, плотное телосложение, короткие тёмные волосы, глаза серые.

Предположительно, был одет в серую ветровку, серый свитер или белую футболку. Также на нём были тёмные спортивные штаны и ботинки.