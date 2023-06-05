200 рулонов сена сгорело в Великолукском районе из-за поджога

11:01, 05 июня 2023, ПАИ

Семь пожаров произошло в Псковской области 3 и 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, одно из зданий загорелось в деревне Переслегино Великолукского района. Вызов поступил в 17:45. Там сгорело 200 рулонов сена. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за поджога.

Помимо этого, неэксплуатируемое строение загорелось в 12:39 на улице Рижской в Печорах из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

Также жилой дом сгорел в деревне Оревцы Гдовского района. Вызов поступил в 9:53 3 июня. По предположительным причинам, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности в устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Ещё один пожар произошёл в деревне Боровичи Порховского района в 16:36. Там сгорела хозяйственная постройка из-за короткого замыкания электропроводки внутри строения.

А 4 июня в 1:54 в деревне Залужье Порховского района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарным удалось спасти дом.

Также пожар произошёл в одной из квартир дома на улице Звёздной в Пскове. Вызов поступил в 12:40. В результате происшествия огнём повреждн диван, комната закопчена. Возгорание началось предположительно из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Помимо этого, на Октябрьском проспекте в Пскове в 20:48 в автомобиле «УАЗ-Патриот» 2005 года выпуска произошло возгорание под капотом из-за разгерметизации топливной системы.