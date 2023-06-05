Производители сырья морского зверобойного промысла получат налоговые льготы

11:52, 05 июня 2023, ПАИ

Правительство РФ расширило поддержку коренных малочисленных народов. В частности, с 1 января 2024 года производители продукции морского зверобойного промысла смогут перейти на специальный льготный налоговый режим для сельхозпроизводителей – единый сельскохозяйственный налог, сообщает пресс-служба кабмина.

Решение направлено на поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих такой промысел. В перечень сельхозпродукции первичной переработки добавлены различные виды сырья морского зверобойного промысла. Производители продукции, входящей в этот перечень, могут применять льготную систему налогообложения.

«Это освобождает их от уплаты налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринимателей) и налога на имущество, если оно используется в агробизнесе. Ставка ЕСХН в каждом регионе своя, но не может превышать 6 %. Переход на льготный налоговый режим производителей будет способствовать развитию отрасли и созданию дополнительных рабочих мест в северных регионах России», — отметили в пресс-службе кабмина.