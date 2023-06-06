Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Важный инфраструктурный проект будет реализован в Пскове

После встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет у телеканала «Первый Псковский» появилась возможность задать главе региона эксклюзивный вопрос. Михаил Ведерников сообщил важную новость, касающуюся сферы ЖКХ. В Пскове будет реализован важный инфраструктурный проект. Он поможет улучшить жизнь более 20 тысяч жителей дальнего Завеличья и Псковского района.

– Михаил Юрьевич, во время отчёта о работе правительства вы обратили огромное внимание на результаты работы. Расскажите, пожалуйста, какие из инфраструктурных объектов​, которые были ранее анонсированы, в ближайшее время получат поддержку и финансирование?

На фото губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Нам одобрен инфраструктурный бюджетный кредит почти на 850 млн рублей. Это будет Псков и Псковский район. Мы рассчитываем круговой водовод сделать на эти средства, там достаточно большой участок. И будут обеспечены дома теплом. Это позволит закрыть строительные площадки, и где сейчас строятся объекты, и где планируются. И в целом это повысит стабильность работы всей вот этой системы ЖКХ для тех домов, где уже проживают люди», – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, по словам губернатора, Псковской области выделены средства и на другие объекты ЖКХ в регионе. 

«600 с лишним миллионов рублей на Остров-3, я об этом уже говорил, 200 млн нам придётся предусмотреть, конечно, в региональном бюджете, но это того стоит, потому что в течение двух лет все работы будут проведены и 2,5 тысячи человек получат качественные коммунальные услуги. Самое главное, что не будет потерь в сетях, которые на людей, конечно, не ложатся сейчас, но которые нам приходится компенсировать из областного бюджета, это хорошая главная задача», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что инфраструктурный проект, реализуемый в Пскове, позволит обеспечить надежное водо- и теплоснабжение в микрорайонах «Европа» и «Борисовичи». Он включает в себя строительство кольцевого водовода от улицы Леона Поземского до улицы Байкова и подключение жилых домов к системе теплоснабжения в Псковском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

Более 1400 гектаров кукурузы высадили в Псковском районе
06 июня 2023

Сирены включат в Пскове в 8:00 7 июня
06 июня 2023

Горячую линию для вопросов о выборах открыли в Псковской области
06 июня 2023

Псковичам рассказали, какие льготы налогообложения действуют на гаражи
06 июня 2023

Важный инфраструктурный проект будет реализован в Пскове
06 июня 2023

+24 градуса ожидается сегодня в Пскове
06 июня 2023

Пушкинский день празднуют в России 6 июня
06 июня 2023

Шиповников день: что можно и нельзя делать 6 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...