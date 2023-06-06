Важный инфраструктурный проект будет реализован в Пскове

09:36, 06 июня 2023, ПАИ

После встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет у телеканала «Первый Псковский» появилась возможность задать главе региона эксклюзивный вопрос. Михаил Ведерников сообщил важную новость, касающуюся сферы ЖКХ. В Пскове будет реализован важный инфраструктурный проект. Он поможет улучшить жизнь более 20 тысяч жителей дальнего Завеличья и Псковского района.

– Михаил Юрьевич, во время отчёта о работе правительства вы обратили огромное внимание на результаты работы. Расскажите, пожалуйста, какие из инфраструктурных объектов​, которые были ранее анонсированы, в ближайшее время получат поддержку и финансирование?

«Нам одобрен инфраструктурный бюджетный кредит почти на 850 млн рублей. Это будет Псков и Псковский район. Мы рассчитываем круговой водовод сделать на эти средства, там достаточно большой участок. И будут обеспечены дома теплом. Это позволит закрыть строительные площадки, и где сейчас строятся объекты, и где планируются. И в целом это повысит стабильность работы всей вот этой системы ЖКХ для тех домов, где уже проживают люди», – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, по словам губернатора, Псковской области выделены средства и на другие объекты ЖКХ в регионе.

«600 с лишним миллионов рублей на Остров-3, я об этом уже говорил, 200 млн нам придётся предусмотреть, конечно, в региональном бюджете, но это того стоит, потому что в течение двух лет все работы будут проведены и 2,5 тысячи человек получат качественные коммунальные услуги. Самое главное, что не будет потерь в сетях, которые на людей, конечно, не ложатся сейчас, но которые нам приходится компенсировать из областного бюджета, это хорошая главная задача», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что инфраструктурный проект, реализуемый в Пскове, позволит обеспечить надежное водо- и теплоснабжение в микрорайонах «Европа» и «Борисовичи». Он включает в себя строительство кольцевого водовода от улицы Леона Поземского до улицы Байкова и подключение жилых домов к системе теплоснабжения в Псковском районе.