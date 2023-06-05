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Происшествия

Один человек погиб и 16 получили травмы на дорогах Псковской области на прошлой неделе

Один человек погиб и 16 получили травмы в 14 ДТП на дорогах Псковской области на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД.

C 29 мая по 4 июня сотрудники ГАИ пресекли 1 599 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны четыре водителя. 

 

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