Третий трудовой семестр открыли студотряды Псковской области

16:46, 05 июня 2023, ПАИ

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Псковской области прошло в сквере Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва, начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев, проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева и бойцы студотрядов Псковской области.

«Трудовой семестр – это не просто возможность заработать денег на летних каникулах, но и отличный шанс повысить свою квалификацию и наладить новые связи, – отметили студотрядовцы. – Это важное событие, которое показывает, что молодёжь России готова трудиться и вносить свой вклад в развитие ПсковГУ и региона».

В ходе церемонии ребятам вручили путёвки на целину, где студенты-отрядники будут вести работу.