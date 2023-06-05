В Опочецком районе в результате опрокидывания мопеда пострадал мужчина

16:53, 05 июня 2023, ПАИ

ДТП произошло в деревне Пузакино Опочецкого района 5 июня. 39-летний водитель, двигаясь на мопеде, не справился с управлением при повороте. В результате происшествия транспортное средство опрокинулось, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Мопедист пострадал, от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.