Псковичам рассказали, стоит ли ожидать подорожания мебели

18:14, 05 июня 2023, ПАИ

Стоит ли ожидать подорожания мебели, рассказал псковичам директор мебельного центра «12 стульев» Андрей Денисов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Большинство производителей уже анонсировало рост примерно на 5–7 %. Но есть так называемые акционные позиции, цены на которые практически не претерпели изменений. Так что если была задумка приобрести мебель – есть смысл сейчас это сделать, потому что цены могут измениться», – сказал Андрей Денисов.

Он подчеркнул, что российский производитель выпускает много интересных моделей, которые имеют хороший дизайнерский внешний вид, а также хорошие материалы. «Но цены могут измениться по той причине, что большинство материалов, например ткани, в России практически не производятся, это всё импорт», – объяснил Андрей Денисов.

Он добавил, что есть компании, которые переквалифицируются. Такие компании переходят с европейских тканей на турецкие, но, как уточнил Андрей Денисов, и турецкие ткани стали дорогими, поэтому производители переходят на ткани из Китая. По его словам, китайские ткани уже достигли достаточно хорошего уровня производства и их можно использовать.

«Что-то, например кожу, выпускают российские производители. Так что если материалы отечественные, то мебель не очень сильно дорожает. Но, опять-таки, в России даже мебельные петли для корпусной мебели не производятся. Современные петли – это достаточно дорогостоящие вещи. И конечно же, у производителей, которые до сих пор используют европейскую фурнитуру, мебель становится дороже и дороже, безусловно», – рассказал гость студии.