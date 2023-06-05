Псковские дипломаты расскажут о внешней политике РФ простым языком

17:20, 05 июня 2023, ПАИ

Сотрудники представительства МИД России в Пскове будут рассказывать о внешней политике страны простым языком. Об этом в интервью ПАИ сообщил глава представительства Сергей Ефименко.

«Сейчас в связи с тем, что была утверждена президентом новая концепция внешней политики, представительство МИД России в Пскове запускает специальную рубрику, в которой мы будем стараться объяснять основные направления и приоритеты российской внешней политики, которые изложены в концепции», – рассказал дипломат.

Почитать позицию МИД можно будет на сайте представительства МИД России в Пскове – pskov.mid.ru, в Telegram-канале или в «ВКонтакте».

«Будем стараться по мере сил выкладывать материалы, будем стараться доступным языком объяснять внешнеполитические приоритеты», – отметил Сергей Ефименко.

Полностью интервью можно почитать здесь.