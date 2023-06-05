70% россиян считают, что в будущем мессенджеры станут главным каналом коммуникации

17:48, 05 июня 2023, ПАИ

Более 80 % опрошенных россиян намерены регулярно пользоваться мессенджерами в долгосрочной перспективе, 70 % считают, что в будущем эти платформы станут главным каналом коммуникации между людьми. Больше всего в такой способ общения верят участники опроса в возрасте от 14 до 18 лет (92 %). О результатах проведения опроса сообщили VK Мессенджер и исследовательский холдинг «Ромир», пишет ТАСС.

73 % опрошенных считают, что роль мессенджеров ещё больше вырастет: в них появятся услуги, которые на сегодня доступны только в специальных сервисах, например оформление визы, запись к врачу или оплата квитанций, говорится в результатах исследования.

Респонденты ценят мессенджеры за технологичность: две трети (67 %) считают, что мессенджеры постоянно развиваются. 63 % назвали их универсальными платформами, а половина респондентов считает, что за последние несколько лет мессенджеры стали более инновационными. Повышение уровня удобства оценили 58 %.

Кроме того, исследование показало, что ожидания от мессенджеров в разных регионах страны различаются. Например, для жителей Дальнего Востока наиболее важными являются удобство интерфейса и возможность обмена тяжёлыми файлами, а для жителей Приволжского округа – конфиденциальность. Пользователи из Сибири обращают внимание на возможность заказывать и оформлять услуги через мессенджеры, жители Северо-Кавказского федерального округа – на быструю доставку сообщений, сохранение качества фото и видео, безопасность и функциональность.