До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 28 октября

15:58, 27 октября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области в среду, 28 октября. Существенных осадков не прогнозируют, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +6 до +11.

В Пскове ночью столбики термометров покажут +2...+4 градуса, в дневное время воздух прогреется до +8...+10. Атмосферное давление будет низким.