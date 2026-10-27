В Дновском округе отремонтировали 11 километров дороги Гривки – Новодети

16:01, 27 октября 2026, ПАИ

В Дновском районе завершили ремонт дороги Гривки – Новодети. Работы провели на участке протяжённостью 11 километров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Обновление дороги должно повысить безопасность движения и улучшить транспортное сообщение между населёнными пунктами округа.