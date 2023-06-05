Трём псковичкам присвоили звание «Мастер спорта России по спортивной аэробике»
Трём спортсменкам из Пскова присвоили звание «Мастер спорта России по спортивной аэробике». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Более десяти лет Александра Смирнова, Полина Андреева и Ангелина Яковлева активно и успешно представляют Псков на региональных и всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике», – отметили в пресс-службе.
С ученицами спортивной школы «Бригантина» занимается тренер высшей квалификационной категории, обладатель медали «За заслуги перед Псковом» Анжелика Алексеева.
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05 июня 2023
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