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Спорт

Трём псковичкам присвоили звание «Мастер спорта России по спортивной аэробике»

Трём спортсменкам из Пскова присвоили звание «Мастер спорта России по спортивной аэробике». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: телеграм-канал администрации Пскова

«Более десяти лет Александра Смирнова, Полина Андреева и Ангелина Яковлева активно и успешно представляют Псков на региональных и всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике», – отметили в пресс-службе.

С ученицами спортивной школы «Бригантина» занимается тренер высшей квалификационной категории, обладатель медали «За заслуги перед Псковом» Анжелика Алексеева.

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