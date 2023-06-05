Добровольцы ПсковГУ приняли участие в организации арт-фестиваля в приюте «Лесопилка»

19:19, 05 июня 2023, ПАИ

Волонтёры ПсковГУ приняли участие в организации арт-фестиваля «Коридор» в приюте «Лесопилка», сообщает пресс-служба университета.

Студенты помогали организаторам регистрировать гостей, курировали животных на территории приюта, а также подготавливали площадки.

«Ни один выезд в приют нашей команды не проходит без обнимашек с мохнатыми и грязной одежды. По традиции мы передаём корма, медикаменты и амуницию для животных и всегда помогаем убрать вольеры, перетащить дрова или опилки и погулять с собаками», – рассказывает специалист университетского волонтёрского центра Алина Корныльева.

Также девушка напомнила, что для всех неравнодушных команда зоонаправления добровольчества ПсковГУ создала свой ресурс для помощи бездомным животным – группа «Спутники жизни» в соцсети «ВКонтакте».