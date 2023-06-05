На фестивале сапсёрфинга спортсмены смогут получить спортивные разряды

20:22, 05 июня 2023, ПАИ

Фестиваль сапсёрфинга Pskov Sup Fest пройдёт во второй раз в Пскове 22 июля. О том, чем отличится мероприятие в этом году, в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал президент Федерации сёрфинга Псковской области Руслан Шалько.

Команда получила статус региональной Федерации сёрфинга, а это значит, что она готова к проведению открытого первенства и чемпионата Псковской области по сёрфингу с присвоением спортивных разрядов.

«Программа мероприятий урезана, теперь она более спортивная», – отметил Руслан.

В этом году для любителей спорта пройдёт карнавал, а для спортсменов организовано присвоение разрядов. Федерация сёрфинга России соединила в одну дату Псков и соревнования в Ярославле, что усложняет проведение и количество участников в этом году, пояснил президент федерации. По его словам, участвовать могут все желающие.

«На Sup-карнавал приглашаем всех желающих попробовать себя в этой интересной дисциплине. Такой формат хороший для компании, чтобы сплотить коллектив», – уточнил Руслан Шалько.