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Общество

На фестивале сапсёрфинга спортсмены смогут получить спортивные разряды

Фестиваль сапсёрфинга Pskov Sup Fest пройдёт во второй раз в Пскове 22 июля. О том, чем отличится мероприятие в этом году, в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал президент Федерации сёрфинга Псковской области Руслан Шалько.

Команда получила статус региональной Федерации сёрфинга, а это значит, что она готова к проведению открытого первенства и чемпионата Псковской области по сёрфингу с присвоением спортивных разрядов.

«Программа мероприятий урезана, теперь она более спортивная», – отметил Руслан.

В этом году для любителей спорта пройдёт карнавал, а для спортсменов организовано присвоение разрядов. Федерация сёрфинга России соединила в одну дату Псков и соревнования в Ярославле, что усложняет проведение и количество участников в этом году, пояснил президент федерации. По его словам, участвовать могут все желающие. 

«На Sup-карнавал приглашаем всех желающих попробовать себя в этой интересной дисциплине. Такой формат хороший для компании, чтобы сплотить коллектив», – уточнил Руслан Шалько.

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