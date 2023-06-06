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Общество

Новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России

На западном направлении будет развернута новая армия Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ.

Однако решение о том, в состав какого военного округа войдет это объединение, пока не принято. Это может быть воссозданный Московский военный округ либо Ленинградский военный округ. В состав воздушной армии войдут полки истребителей, бомбардировщиков, а также части ПВО и радиотехнических войск. Новая воздушная армия организационно будет состоять из нескольких истребительных полков, бомбардировочного полка и бригады армейской авиации.

«Сейчас на западном направлении ведутся боевые действия. Кроме того, играет роль вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Они были нейтральными, а теперь должна быть соответствующая наша группировка. Там будут базы НАТО, соответственно, напротив должны стоять наши Вооруженные силы, в том числе авиация. Развертывание армии — правильное решение», — прокомментировал планы Минобороны бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко.

По его словам, усиливать западное направление необходимо было уже в прошлом году. Он отметил, что военному ведомству предстоит большая работа по подготовке новых кадров.

В настоящий момент в состав Западного военного округа (ЗВО) входит 6-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО. В ее составе — одна смешанная авиационная дивизия, несколько вертолетных полков, а также бригада армейской авиации. Также в составе этого объединения есть две дивизии противовоздушной обороны, оснащенные зенитными системами С-300 и С-400. Зона ответственности 6-й армии — одна из самых протяженных. Она прикрывает территорию России от Карелии до Воронежа.

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