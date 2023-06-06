Псковича отправят в колонию на девять лет за убийство жены
Псковский городской суд огласил приговор псковичу, который избил до смерти собственную жену. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что 18 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире по месту своего жительства в районе Завеличья в Пскове, в состоянии алкогольного опьянения ударил супругу более 120 раз по туловищу и не менее десяти раз по голове. В результате женщина скончалась. Причиной избиения стал бытовой конфликт.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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