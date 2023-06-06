Псковича отправят в колонию на девять лет за убийство жены

11:56, 06 июня 2023, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор псковичу, который избил до смерти собственную жену. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 18 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире по месту своего жительства в районе Завеличья в Пскове, в состоянии алкогольного опьянения ударил супругу более 120 раз по туловищу и не менее десяти раз по голове. В результате женщина скончалась. Причиной избиения стал бытовой конфликт.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.