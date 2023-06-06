Псковичи могут получать протезы по электронному сертификату с июня

13:01, 06 июня 2023, ПАИ

С июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нём предусмотрено 26 новых позиций, включая протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне уже около 270 различных средств реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Как пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова, люди с инвалидностью начиная с этого месяца могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату. «До сих пор получить такие средства реабилитации можно было двумя способами. Первый – это подать заявку в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй – самостоятельно купить протез и затем получить компенсацию расходов в Социальном фонде. Теперь доступна ещё и опция с электронным сертификатом. Практика показывает, что получение ТСР по сертификату набирает популярность. В Псковской области с начала 2023 года в региональное отделение поступило более 700 заявок на оформление электронных сертификатов. На сегодняшний день активировано 615 сертификатов на общую сумму более 22 миллионов рублей», – уточнила Наталья Мельникова.

Добавим, что возможности этого способа приобрести средство реабилитации постепенно расширяются. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные ТСР, теперь это ещё и индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Это позволяет подобрать именно то изделие, которое подойдёт для комфортной реабилитации и социализации с учётом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья.