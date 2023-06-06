Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут получать протезы по электронному сертификату с июня

С июня расширен перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые можно приобрести по электронному сертификату. Теперь в нём предусмотрено 26 новых позиций, включая протезы верхних и нижних конечностей. Всего в перечне уже около 270 различных средств реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Как пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова, люди с инвалидностью начиная с этого месяца могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату. «До сих пор получить такие средства реабилитации можно было двумя способами. Первый – это подать заявку в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй – самостоятельно купить протез и затем получить компенсацию расходов в Социальном фонде. Теперь доступна ещё и опция с электронным сертификатом. Практика показывает, что получение ТСР по сертификату набирает популярность. В Псковской области с начала 2023 года в региональное отделение поступило более 700 заявок на оформление электронных сертификатов. На сегодняшний день активировано 615 сертификатов на общую сумму более 22 миллионов рублей», – уточнила Наталья Мельникова.

Добавим, что возможности этого способа приобрести средство реабилитации постепенно расширяются. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные ТСР, теперь это ещё и индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Это позволяет подобрать именно то изделие, которое подойдёт для комфортной реабилитации и социализации с учётом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

В Пушкинский день псковичи почтили память великого поэта
06 июня 2023

В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское – Черская
06 июня 2023

Асфальт восстанавливают на улице Ветряной в Пскове
06 июня 2023

Более 1400 гектаров кукурузы высадили в Псковском районе
06 июня 2023

Сирены включат в Пскове в 8:00 7 июня
06 июня 2023

Горячую линию для вопросов о выборах открыли в Псковской области
06 июня 2023

Псковичам рассказали, какие льготы налогообложения действуют на гаражи
06 июня 2023

Важный инфраструктурный проект будет реализован в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...