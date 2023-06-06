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Общество

Псковичей ждут длинные выходные

Отдыхать в июне российские граждане будут три дня подряд в честь празднования Дня России. Такое решение принято правительством, напомнили в Роструде.

Понедельник, 12 июня, будет выходным по случаю Дня России, который в стране является официальным праздником. Выходными также будут предшествующие ему суббота и воскресенье — 10 и 11 июня.

Таким образом, на работу все, кто трудится по графику пятидневной рабочей недели, должны выйти 13 июня. Вторая рабочая неделя июня начнётся во вторник и будет четырёхдневной.

Роструд напоминил правила привлечения сотрудника к работе в выходной день, регламентированные законодательством. По КЗОТ, работодатель может вызвать работника в праздничный день только с его письменного согласия и издать соответствующий приказ. Нерабочие праздничные дни не могут повлечь снижение заработной платы работникам, которые получают фиксированный оклад.

Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение, даже если в эти дни их не привлекали к работе.

Размер оплаты в праздничные дни для таких сотрудников регламентируется пунктом коллективного договора или другим нормативным актом.

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