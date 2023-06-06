Два года тюрьмы грозит псковичке за кражу телефона у собутыльника

14:21, 06 июня 2023, ПАИ

Жительница Пскова обвиняется в краже телефона у своего собутыльника. За преступление ей грозит тюремный срок до двух лет. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что псковичка решила сходить в магазин за сигаретами, где встретила своего знакомого. Он предложил употребить спиртного. Затем они прошли в подъезд, где расположились на лестничной клетке. И под предлогом послушать музыку женщина взяла телефон у знакомого. Позже они разошлись, а женщина оставила телефон себе и позже продала его на скупке сотовых телефонов.

Таким образом, указанными противоправными действиями женщина причинила материальный ущерб знакомому на сумму 6 500 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.