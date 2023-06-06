Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два года тюрьмы грозит псковичке за кражу телефона у собутыльника

Жительница Пскова обвиняется в краже телефона у своего собутыльника. За преступление ей грозит тюремный срок до двух лет. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что псковичка решила сходить в магазин за сигаретами, где встретила своего знакомого. Он предложил употребить спиртного. Затем они прошли в подъезд, где расположились на лестничной клетке. И под предлогом послушать музыку женщина взяла телефон у знакомого. Позже они разошлись, а женщина оставила телефон себе и позже продала его на скупке сотовых телефонов.

Таким образом, указанными противоправными действиями женщина причинила материальный ущерб знакомому на сумму 6 500 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

Косуля погибла в результате ДТП в Псковском районе
05 июня 2023

BMW и велосипедист столкнулись в Великих Луках
05 июня 2023

Тряпки и прочий мусор в канализации нашли работники во время ликвидации аварии в Печорах

05 июня 2023

В Опочецком районе в результате опрокидывания мопеда пострадал мужчина
05 июня 2023

200 рулонов сена сгорело в Великолукском районе из-за поджога
04 июня 2023

Пропавшего 67-летнего великолучанина разыскивают в Псковской области
04 июня 2023

Женщина-водитель пострадала в результате ДТП в Порховском районе
04 июня 2023

Более миллиона рублей перевели жители Псковской области мошенникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...