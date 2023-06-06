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О транспортной доступности в регионе рассказал Александр Котов

О транспортной доступности в регионе рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Александр Котов.

«Надо вспомнить начало железнодорожного сообщения с применением поездов «Ласточка». Это заслуга лично губернатора, потому что именно он убедил руководство РЖД в том, что это будет для них выгодно, что там будет достаточное количество пассажиров, что это будет окупаемый проект. Тогда было много сомневающихся. Сомневалось в том числе и руководство железной дороги», – сказал Александр Котов.

По его словам, проект был реализован благодаря настойчивости губернатора. «Этих «Ласточек» уже не одна пара, как когда-то было на первоначальном этапе, они уже ходят не только до Санкт-Петербурга, у нас и другие направления совершенствуются», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Александр Котов добавил, что развитие авиации в регионе тоже стало возможным благодаря работе действующего губернатора. «Кстати, на этом пути трудностей было значительно больше, чем на железнодорожном», – заметил гость студии.

Фото ПАИ

«Губернатор сделал всё возможное, где-то даже невозможное для того, чтобы это состоялось. В том числе регион оказывал и финансовую поддержку для того, чтобы раскрутить авиационные маршруты», – сказал Александр Котов, особо подчеркнув, что аэропорт в Пскове имеет статус международного. 

«Мне кажется, что развивать международные связи с дружественными странами нам в любом случае придётся, и мы будем это делать. Очень здорово, что пассажиропоток и авиасообщение растут быстрыми темпами», – заключил спикер областного Собрания.

Ранее сообщалось, что Псковская область нацелилась на новые туристические рекорды. Также губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщил, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 000 человек. 

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