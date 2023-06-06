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Книжный блогер и учитель истории расскажут псковичам о литературе в рамках проекта «Букбар»

Девятая встреча литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдёт в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 17 июня в 17:30. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: креативное пространство «Лофт»

В этот раз о своих любимых книгах расскажут книжный блогер и автор серии фантастических книг «Сожженные земли» Анна Щучкина и учитель истории Иван Марченко.

Книги самые разные: Иван Марченко расскажет о произведениях Владислава Крапивина, Николая Островского, Константина Симонова, Михаила Шолохова и Ивана Ефремова, а Анна Щучкина - о современной прозе в жанре фэнтези: романах Ольги Аст, Анны Пушкиной, Алины Штейн, Александрии Рихтер и своей авторской книге «Сожженные земли. Лишний», которая выйдет накануне встречи.

«За время существования проекта прошло уже восемь встреч с участием 16 спикеров из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Волгограда, на которых посетители познакомились с 80 книгами. От Достоевского до Водолазкина. Нам удалось пригласить на творческие встречи известных писателей двух поколений: молодого писателя из Дагестана Ислама Ханипаева, а также мэтра из Санкт-Петербурга Сергея Носова. В следующем сезоне нас ждёт ещё три «Букбара» и три встречи с писателями. С радостью ждём всех, кто не представляет свою жизнь без книг», – поделился руководитель проекта Антон Ковальский.

Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

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