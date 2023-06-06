Бешенство выявили у домашней кошки в Бежаницах

17:41, 06 июня 2023, ПАИ

Случай возникновения бешенства выявлен у домашней кошки в посёлке Бежаницы. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Бешенство (гидрофобия) является опаснейшим недугом инфекционного характера, в результате которого поражается центральная нервная система и отделы головного мозга. Особенно восприимчивы к нему домашние животные, в частности, кошки и собаки. И если питомец по тем или иным причинам заразился бешенством, то спасти ему жизнь не представляется возможным.

«В поведении животного происходят перемены: чрезмерная агрессивность, сопровождающаяся беспокойством, подозрительное спокойствие, заторможенность реакции, нетипичные крики, слишком частое мяуканье или лай, систематические параличи, судороги, ухудшение аппетита, светобоязнь (животное прячется в темных местах), повышенное слюноотделение», – пояснил редакции газеты руководитель станции по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам Илья Бутыленков.

Он также отметил, что вышеуказанный перечень не является исчерпывающим и проявление тех или иных признаков зависит от степени инфицирования питомца, но, если человек обнаружил подобные признаки у своего питомца, следует обратиться в станцию по борьбе с болезнями животных.

«А для того, чтобы защитить ваших животных от бешенства нужно провести профилактическую вакцинацию собак и кошек. Сейчас станция по борьбе с болезнями животных проводит их бесплатную вакцинацию. Просьба жителей отнестись с должным пониманием, привить своих животных», – подчеркнул Илья Бутыленков.