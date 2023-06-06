Александр Котов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 6 июня.
Главное из эфира:
- кандидат от «Единой России» на выборы губернатора Псковской области будет определён путём тайного голосования на конференции партии, которая предварительно назначена на 13 июня;
- это формальность, поскольку победитель праймериз очевиден: сложно конкурировать с действующим губернатором Михаилом Ведерниковым, который на протяжении пяти лет работает в регионе и пользуется высокой поддержкой населения – порядка 70 %;
- важно не просто победить – важно получить достаточно высокий процент для того, чтобы потом, опираясь на поддержку избирателей, можно было спокойно и планомерно работать. Программа минимум – две трети голосов избирателей;
- в качестве кандидата от «Единой России» на пост главы Псковского района Александр Котов видит действующую главу Наталью Фёдорову;
- назначенными по конкурсу главами муниципальных округов в большинстве случаев могут стать действующие главы муниципальных районов, у которых есть богатый опыт работы;
- если у участников СВО будет такое желание, им будут предоставлены все возможности для того, чтобы они могли участвовать в предварительном голосовании и стать кандидатами от партии «Единая Россия» на любых выборах;
- нужно предусматривать в бюджетах муниципальных образований денежные средства на содержание вновь построенных объектов, в том числе по программе формирования комфортной городской среды. «Если мы реализуем какой-то проект, вкладываем денежные средства, благоустраиваем какую-то территорию, сквер, парк, то должны содержать его так, чтобы людям было приятно там находиться»;
- если как следует покосить газоны, вовремя заменить плитку, поправить бордюр, кривые знаки и указатели – это тоже будет влиять на отношение жителей к месту, где они живут. Нельзя работать по принципу «и так сойдёт»;
- чем быстрее будут внедрять систему ДЭГ, тем лучше будет для всех: «Плохо будет, если мы окажемся в хвосте этого поезда»;
- отчёт губернатора – индикатор решения проблем;
- очень здорово, что пассажиропоток и авиасообщение растут быстрыми темпами;
- никогда такого внимания молодёжи, как сейчас, до этого не уделялось. Есть масса различных молодёжных проектов.
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06 июня 2023
Александр Котов – об участниках СВО: Если у них будет желание участвовать в выборах, мы предоставим все условия