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Александр Котов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 6 июня.

На фото Александр Котов. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Главное из эфира:

  • кандидат от «Единой России» на выборы губернатора Псковской области будет определён путём тайного голосования на конференции партии, которая предварительно назначена на 13 июня;
  • это формальность, поскольку победитель праймериз очевиден: сложно конкурировать с действующим губернатором Михаилом Ведерниковым, который на протяжении пяти лет работает в регионе и пользуется высокой поддержкой населения – порядка 70 %;
  • важно не просто победить – важно получить достаточно высокий процент для того, чтобы потом, опираясь на поддержку избирателей, можно было спокойно и планомерно работать. Программа минимум – две трети голосов избирателей;
  • в качестве кандидата от «Единой России» на пост главы Псковского района Александр Котов видит действующую главу Наталью Фёдорову;
  • назначенными по конкурсу главами муниципальных округов в большинстве случаев могут стать действующие главы муниципальных районов, у которых есть богатый опыт работы;
  • если у участников СВО будет такое желание, им будут предоставлены все возможности для того, чтобы они могли участвовать в предварительном голосовании и стать кандидатами от партии «Единая Россия» на любых выборах;
  • нужно предусматривать в бюджетах муниципальных образований денежные средства на содержание вновь построенных объектов, в том числе по программе формирования комфортной городской среды. «Если мы реализуем какой-то проект, вкладываем денежные средства, благоустраиваем какую-то территорию, сквер, парк, то должны содержать его так, чтобы людям было приятно там находиться»;
  • если как следует покосить газоны, вовремя заменить плитку, поправить бордюр, кривые знаки и указатели – это тоже будет влиять на отношение жителей к месту, где они живут. Нельзя работать по принципу «и так сойдёт»;
  • чем быстрее будут внедрять систему ДЭГ, тем лучше будет для всех: «Плохо будет, если мы окажемся в хвосте этого поезда»;
  • отчёт губернатора – индикатор решения проблем;
  • очень здорово, что пассажиропоток и авиасообщение растут быстрыми темпами;
  • никогда такого внимания молодёжи, как сейчас, до этого не уделялось. Есть масса различных молодёжных проектов.

 

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