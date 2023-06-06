В российских школах появится урок черчения

20:25, 06 июня 2023, ПАИ

Начиная со следующего учебного года, в российских школах обязательно появится урок черчения. О таком поручении президента РФ Владимира Путина сообщается на сайте Кремля, передаёт «Российская газета».

Черчение как отдельный урок исключили из школьной программы в 2019 году. Сейчас такой модуль есть в учебном предмете «Технология». Вернуть его в школьную программу как полноценный предмет в мае предложили в комитете Госдумы по просвещению.