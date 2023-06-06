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Общество

Областной летний фестиваль ГТО начался в Пушкинских Горах

На пришкольном стадионе школы имени А. С. Пушкина на областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся образовательных организаций региона собралось 19 команд со всей Псковской области. Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край». 

Участников соревнований приветствовал танцевально-акробатический коллектив «Самоцветы» (руководитель – Ксения Иванова).

Фото газеты «Пушкинский край»

«Сегодня здесь собрались победители в своих муниципальных образованиях, и я хочу сегодня вам пожелать спортивных успехов, достижений и призываю всех к занятиям спортом и физической культурой, к здоровому образу жизни. Вы наше будущее, будущее нашей нации! Хороших вам спортивных результатов!» – поздравила спортсменов с открытием фестиваля глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Обращаясь к участникам соревнований, директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров подчеркнул, что каждый из спортсменов уже победитель в своём муниципалитете, имеющий знаки отличия ГТО.

«Сегодня у вас есть замечательная возможность показать высокие результаты и попасть в сборную команду Псковской области для участия в финале Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, который будет проводиться в лагере «Артек», – отметил Андрей Сидоров. 

Андрей Сидоров поблагодарил администрацию Пушкиногорского района за сотрудничество и внимание районных властей к спортивных мероприятиям.

Слова напутствия и пожелания успеха в адрес спортсменов прозвучали и от директора СОШ имени А. С. Пушкина Олега Степанова. Главный судья соревнований Наталья Миронова пожелала всем командам удачи.

Прозвучал гимн Российской Федерации. Право поднять государственный флаг Российской Федерации предоставили капитанам команд.

В первый день соревнований спортсменам предстояло пройти следующие испытания: бег на 60 м, прыжки в длину с места, наклон, подтягивание, сгибание и разжигание рук в упоре лёжа, далее на районном стадионе – метание и длинные бега.

Завершится фестиваль ГТО завтра. Участников ждут теоретические испытания. Затем состоится подведение итогов и вручение заслуженных наград.

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