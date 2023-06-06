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В ПсковГУ состоялось традиционное мероприятие в честь дня рождения Пушкина

Мероприятие, приуроченное к празднованию дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, состоялось на филологическом факультете ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото пресс-службы университета

Открыла заседание профессор, доктор филологических наук Аида Разумовская.

«В 2011-м в этот же день начали отмечать Международный день русского языка, потому что Александр Пушкин и русский язык – это две неразрывные составляющие нашей культуры. Мы ежегодно собираемся в этот день для того, чтобы поговорить не только о важности этого праздника, не только чтобы рассказать что-то новое о русском языке и поэте, но и чтобы преподаватели нашего факультета рассказали студентам и своим коллегам о достижениях, которые состоялись в уже заканчивающемся учебном году», – обратилась к присутствующим Аида Разумовская. 

Доцент ПсковГУ Нина Цветкова представила участникам встречи доклад на тему «А. С. Пушкин в критике XIX века».

«Абсолютная творческая величина гения Александра Пушкина привлекала внимание критиков, современников, которые пытались разгадать его. И разгадывали Александра Сергеевича по-разному. В самом начале смотрели на творчество писателя, пытаясь понять, куда движется литература. Но уже в 20-е годы XIX века хорошо понимали, что Пушкин – это та величина, за которой движется всё то, что происходит в литературе», – отметила Нина Цветкова.

Продолжилось заседание выступлениями студентов и чтением стихов.

Добавим, в рамках программы филологи вуза отметят 20-летие научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика», а также подведут итоги конкурса «Чистый город – хорошая речь» и объявят новый конкурс, посвящённый 200-летию А. Н. Островского.

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