«Война и мир» Льва Толстого возглавила рейтинг популярности книг за прошлый год

23:27, 06 июня 2023, ПАИ

Роман Льва Толстого «Война и мир» стал самым популярным произведением классической литературы за прошедший год, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес».

Специалисты сервиса проанализировали число бесплатных скачиваний и общий объём продаж книг за период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го. Для анализа брались произведения в жанрах русской и советской классики. В отношении каждого произведения суммировались скачивания всех доступных версий, как в электронном, так и в аудиоформате.

Бесспорным лидером назван роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир»: его скачали свыше 74 тысяч раз. Вторую строчку занимает бессмертное произведение Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» – 64 тысячи скачиваний. Замыкает тройку лидеров другое не менее известное произведение Толстого – «Анна Каренина» (62 тысячи скачиваний»).

Также в десятку самых популярных классических книг вошли «Морфий» Булгакова, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Мы» Замятина, «Одноэтажная Америка. Рассказы» Ильфа и Петрова, «Капитанская дочка» Пушкина и «Мёртвые души» Гоголя.